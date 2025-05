پیش نمایش قسمت ۷: الی دیگر آن دختر سابق نیست | تاریکی در کمین فصل دوم سریال The Last of US

قسمت ششم از فصل دوم سریال The Last of Us آخرین مکالمه میان الی و جوئل را به تصویر کشید. هشدار اسپویل در این صحنه، الی به جوئل می‌گوید که نمی‌تواند او را بابت اتفاقات یوتا ببخشد، اما مایل است تلاش کند. متأسفانه، به‌خاطر حضور ابی، هیچ‌وقت فرصت این آشتی به دست نیامد. همین احساس […] منبع متن: gamefa