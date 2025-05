بازیگر The Last of Us حضورش در بازی Intergalactic را فاش کرد

استفان ای چنگ، بازیگر جسی در The Last of Us Part 2، به‌تازگی از شروع مرحله موشن‌کپچر برای بازی Intergalactic: The Heretic Prophet خبر داد. از عرضه The Last of Us بیش از ۱۲ سال گذشته و حالا ناتی داگ دوباره در حال خلق یک فرنچایز جدید است. رونمایی ناگهانی Intergalactic در The Game Awards […]

منبع متن: gamefa