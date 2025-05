سه‌گانه‌ی استاکر با نورپردازی و کیفیتی تازه مدرن می‌شود؛ گیم‌پلی آن را ببینید

جی‌اس‌سی نسخه‌ی اولیه STALKER: Legends of the Zone را در اوایل مارس ۲۰۲۴ بدون اطلاع قبلی منتشر کرد؛ زمانی که این مجموعه به‌ صورت ناگهانی در فروشگاه‌های ایکس‌باکس و پلی‌استیشن قرار گرفت. هشت ماه بعد، این مجموعه برای کنسول نینتندو سوییچ نیز منتشر شد. جی‌اس‌سی سپس اعلام کرد که بروزرسانی جدیدی برای این بسته در دست توسعه است و این خبر را در پیام پایان سال خود به طرفداران اعلام کرد.

مجموعه‌ی S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy – Enhanced Edition قرار است سه بازی اول مجموعه ( S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl ،S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky و S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat) را با مجموعه‌ای از ارتقاهای بصری همراه کند، از جمله بازتاب‌هایی با تکنیک SSR و نورپردازی جهانی (Global Illumination) در کنار پرتوهای خورشیدی قابل رویت که از میان شاخ و برگ و اشیاء عبور می‌کنند. این مجموعه از بهبودها قرار است فضایی بسیار واقع‌گرایانه‌تر ایجاد کنند. از دیگر نوآوری‌ها در نسخه‌ی ارتقایافته‌ی این سه‌گانه می‌توان به بافت‌های ارتقایافته و مدل‌های سه‌بعدی با جزئیات بیشتر برای سلاح‌ها و شخصیت‌های غیرقابل‌بازی اشاره کرد. شیدرهای پیشرفته برای جلوه‌های آب و خیس شدن و همچنین آسمان‌ بهبود یافته نیز بخشی از این مجموعه خواهند بود. همچنین، صحنه‌های سینمایی از پیش رندر شده با کیفیت ۴K نیز به بازی‌ها افزوده شده‌اند.

حالت‌های گرافیکی جدید

ایکس‌باکس سری ایکس، پلی‌استیشن 5، پلی‌استیشن 5 پرو

Quality (4K Native یا همان اصلی / ۳۰ فریم بر ثانیه)

Balanced (Upscaled 4K یا ارتقایافته / ۴۰ فریم بر ثانیه)

Performance (4K ارتقایافته / ۶۰ فریم بر ثانیه)

Ultra Performance (2K ارتقایافته / ۱۲۰ فریم بر ثانیه)

ایکس‌باکس سری اس

Quality (2K اصلی / ۳۰ فریم بر ثانیه)

Balanced (2K ارتقایافته / ۴۰ فریم بر ثانیه)

Performance (۱۰۸۰p اصلی / ۶۰ فریم)

پشتیبانی از کیبورد و ماوس در پلی‌استیشن 5 و ایکس‌باکس سری ایکس/اس و سازگاری کامل با دسته روی کامپیوتر برای تجربه‌ای مشابه‌ی کنسول نیز وجود خواهد داشت. همچنین جالب است بدانید که ساخت و اشتراک‌گذاری مادها بین پی‌سی و کنسول‌ها از طریق Mod.io فراهم خواهد بود.

بازیکنانی که مالک سه‌گانه‌ی S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone روی کنسول‌ها هستند، نسخه‌ی ارتقایافته‌ی این بازی‌ها را به‌ صورت رایگان دریافت خواهند کرد. در مورد نسخه‌ی کامپیوتر نیز به‌ منظور قدردانی از هواداران وفادار، کسانی که نسخه‌های اصلی بازی‌های استاکر را در اختیار دارند، نسخه‌های ارتقایافته را به‌صورت رایگان دریافت می‌کنند و خریداران نسخه‌های ارتقایافته نیز نسخه‌های اصلی را همراه آن دریافت خواهند کرد. در نهایت این سه‌گانه با قیمت ۳۹.۹۹ دلار در 20 می (30 اردیبهشت) سال جاری در دسترس قرار خواهد گرفت.

منبع: Gematsu

