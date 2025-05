تیزر جدید فصل سوم سریال The Walking Dead: Daryl Dixon دریل و کارول را در اسپانیا نشان می‌دهد

تیزر جدیدی از فصل سوم سریال The Walking Dead: Daryl Dixon منتشر شده که می‌توانید آن را در ادامه تماشا کنید. سریال The Walking Dead: Daryl Dixon یکی از اسپین‌آف‌های سریال پرطرفدار The Walking Dead است که داستان شخصیت دریل را روایت می‌کند. در ادامه‌ی تلاش دریل و کارول برای برگشت به آمریکا، آن‌ها به […]

منبع متن: gamefa