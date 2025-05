تریلر جدیدی از انیمیشن Predator: Killer of Killers منتشر شد

دومین تریلر منتشر شده از انیمیشن Predator: Killer of Killers، نبردی نفس‌گیر و خونین را نمایش می‌دهد. این انیمیشن با کارگردانی مشترک دن تراختنبرگ، سازنده فیلم Prey و جاش واسونگ از استودیوی The Third Floor ساخته شده است. فیلم‌نامه این عنوان را میچو رابرت روتاره با همراهی تراختنبرگ نوشته است. این اثر نگاهی متفاوتی به […]

منبع متن: gamefa