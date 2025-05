ناتی داگ ساخت یک بازی دیگر در کنار Intergalactic را تایید کرد

در حال حاضر تمرکز اصلی شرکت ناتی داگ بازی Intergalactic است، اما شایعات اخیر از توسعه یک عنوان دیگر در این استودیو خبر می‌دهند. اگرچه بسیاری از طرفداران امیدوار بودند که این بازی دوم The Last of Us Part 3 باشد، اما رئیس استودیو قبلاً تأیید کرده بود که فعلاً در دست ساخت قرار ندارد. […]

منبع متن: gamefa