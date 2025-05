نقد و بررسی قسمت ششم فصل دوم سریال The Last of Us | خودخواهی یا عشق؟

قسمت ششم از فصل دوم سریال The Last of Us احساسی‌ترین قسمت فصل است که رابطه میان الی و جوئل را در کانون توجه قرار داده است. در قسمت ششم از فصل دوم سریال The Last of Us با عنوان The Price، روایت به نقطه‌ای سرنوشت‌ساز و عاطفی در سفر الی و جوئل می‌رسد. این […]

منبع متن: gamefa