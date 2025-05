لیست دستگاه‌های بتای One UI 8؛ آیا گوشی شما واجد شرایط است؟

سامسونگ در حال حاضر مشغول عرضه به‌روزرسانی بزرگ One UI 7 بر پایه اندروید ۱۵ است، اما با نزدیک شدن گوگل به انتشار نسخه پایدار اندروید ۱۶، حالا نوبت به One UI 8 رسیده. برای مشاهده لیست دستگاه‌های واجد شرایط One UI 8 به لینک زیر مراجعه کنید.

منبع متن: gamefa