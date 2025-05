تریلر سریال IT: Welcome to Derry منتشر شد

سرویس آنلاین اچ‌بی‌او مکس به تازگی تریلری را برای سریال IT: Welcome to Derry منتشر کرده است. اولین نگاه به درون سریال مورد انتظار IT: Welcome to Derry که قبلاً با نام Welcome to Derry شناخته می‌شد و پیش‌درآمدی برای مجموعه فیلم‌های IT است،‌ از شبکه HBO Max منتشر شده است. این سریال با بازی […]

منبع متن: gamefa