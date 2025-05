فیلم‌برداری فصل دوم سریال Avatar: The Last Airbender به پایان رسید

به‌تازگی اعلام شده است که فیلم‌برداری فصل دوم لایو اکشن Avatar: The Last Airbender به پایان رسیده است. پس از پخش موفقیت‌آمیز فصل اول لایو اکشن Avatar: The Last Airbender در سال ۲۰۲۴ میلادی، نتفلیکس این سریال را برای فصل دوم تمدید کرد تا ماجراجویی‌های جهان آواتار در قالب لایو اکشن ادامه پیدا کند. حالا […]

منبع متن: gamefa