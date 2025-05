اولین تصاویر از لایو اکشن Dora and the Search for Sol Dorado منتشر شدند

سرویس پارامونت اولین تصاویر از فیلم Dora The Explorer را منتشر کرده است. پس از اقتباس Dora and the Lost City of Gold و موفقیت آن در باکس آفیس، مدتی پیش سرویس پارامونت از اقتباس جدید این فرنچایز دوست‌داشتنی با نام Dora and the Search for Sol Dorado رونمایی کرد. حالا پارامونت اولین تصاویر از […]

منبع متن: gamefa