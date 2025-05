ظاهرا لوگوی استودیوی ناتی داگ تغییراتی به خود دیده است

با توجه به یافته‌های کاربران، استودیوی ناتی داگ که با عناوینی همچون The Last of Us و Uncharted شناخته می‌شود، تغییراتی در لوگوی خود اعمال کرده است. این تغییر، بخشی از به‌روزرسانی هویت بصری استودیو به‌حساب می‌آید که به مناسبت سالگرد تأسیس و ورود به فاز جدید از فعالیت‌های خلاقانه صورت گرفته است. لوگوی جدید […]

منبع متن: gamefa