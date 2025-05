انیمیشن اقتباسی «کلش آو کلنز» ساخته می‌شود

این مجموعه که فعلاً در مرحله‌ی پیش‌تولید قرار دارد، داستان یک بربر (Barbarian) مصمم اما ناآگاه را روایت می‌کند که باید گروهی از شخصیت‌های ناجور را گرد هم بیاورد تا از روستای خود دفاع کنند و در عین حال، با سیاست‌های خنده‌دار و اغراق‌آمیز جنگ دست و پنجه نرم کنند. نتفلیکس اعلام کرده که فلچر مولز (Fletcher Moules)، خالق انیمیشن Entergalactic، به‌عنوان شورانر این مجموعه انتخاب شده است. مولز پیش‌تر ویدیوهای انیمیشنی کلش آف کلنز را کارگردانی کرده، بنابراین تجربه‌ی عملی خوبی با این سری بازی دارد.

در کنار مولز، نویسنده‌ای به نام ران واینر (Ron Weiner) نیز در این پروژه حضور دارد؛ کسی که در کارنامه‌اش آثاری چون Futurama و Arrested Development دیده می‌شود. استودیوی آیکون کریتیو (ICON Creative Studio) نیز مسئولیت بخش انیمیشن این مجموعه را برعهده خواهد داشت. جان دردریان (John Derderian)، معاون بخش سریال‌های انیمیشنی نتفلیکس، گفت:

کلش برای بیش از یک دهه یک پدیده‌ی جهانی در دنیای بازی بوده و سرشار از طنز، هیجان و شخصیت‌های به‌یادماندنی است که برای اقتباسی انیمیشنی کاملاً مناسب‌اند. ما در حال زنده کردن تمام شادی، هرج‌ومرج و روح دنیای کلش به شکلی تازه هستیم و بی‌صبرانه منتظریم که طرفداران قدیمی و جدید، این آشوب را تجربه کنند.

کرتیس للاش (Curtis Lelash)، رئیس بخش فیلم و تلویزیون در سوپرسل، نیز اضافه کرد که تیم آن‌ها از همکاری با نتفلیکس برای ساخت این مجموعه بسیار هیجان‌زده است. او گفت:

نبردهای حماسی، سبیل‌های بی‌نقص بربرها و آن سبک طنزی که بازیکنانمان همیشه دوست داشته‌اند را تصور کنید. آن‌ها سال‌هاست که خواهان یک سریال از دنیای کلش هستند و حالا بالاخره می‌توانیم با هیجان بگوییم: «داره اتفاق می‌افته!»

در زمان نگارش این مطلب، هنوز تاریخ پخش یا اطلاعاتی درباره صداپیشگان این اقتباس منتشر نشده است. در نهایت گفتنی است که نتفلیکس در زمینه‌ی اقتباس‌های انیمیشنی از بازی‌های ویدیویی تازه‌کار نیست و مجموعه‌ی کلش به آثاری مانند «توم ریدر: افسانه‌ی لارا کرافت» (Tomb Raider: The Legend of Lara Croft) و «دویل می کرای» (Devil May Cry) می‌پیوندد که هر دوی این آثار به‌ تازگی برای فصل دوم تمدید شده‌اند.

