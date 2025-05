کیرن کالکین به فیلم The Hunger Games: Sunrise On The Reaping پیوست

کیرن کالکین به فیلم The Hunger Games: Sunrise On The Reaping پیوسته و قرار است نقش سزار فلیکرمن را بازی کند. با تأیید شایعاتی که از مدت‌ها پیش مطرح بود، اکنون حضور کیرن کالکین در نقش سزار فلیکِرمن، مجری بازی‌ها، در فیلم جدید کمپانی لاینزگیت با عنوان The Hunger Games: Sunrise on the Reaping قطعی […] منبع متن: gamefa