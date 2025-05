از بازی Castle of Heart: Retold رونمایی شد

استودیوی 7LEVELS با انتشار تریلری از بازی جدید Castle of Heart: Retold رونمایی کرد. بازی اکشن ماجراجویی Castle of Heart: Retold، نسخه‌ای ارتقاء یافته از عنوانی دو‌ بعدی با همین نام است. این بازی در زمینه‌های گیم‌پلی، داستان و گرافیک پیشرفت بسیاری داشته است. در بازی Castle of Heart: Retold، شما در قالب یک جنگجوی […]

منبع متن: gamefa