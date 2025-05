کاربری ادعا کرده که قسمت پایانی فصل دوم The Last of Us را زودتر دیده است

کاربری به تازگی ادعا کرده که قسمت پایانی فصل دوم سریال The Last of Us را زودتر از موعدش مشاهده کرده است. کاربری در ردیت ادعا کرده که قسمت پایانی فصل دوم سریال The Last of Us زودتر از موعد منتشر شده است. فصل دوم این سریال شامل هفت قسمت است و قسمت نهایی آن […] منبع متن: gamefa