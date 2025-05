تریلر جدیدی از بسته الحاقی The Division 2: Battle for Brooklyn منتشر شد

بسته الحاقی The Division 2: Battle for Brooklyn در تاریخ ۶ خرداد با قیمت ۱۴.۹۹ دلار عرضه می‌شود و بین ۶ تا ۱۰ ساعت محتوای جدید ارائه می‌دهد. استودیوی Massive Entertainment در حال انجام آماده‌سازی‌های نهایی برای عرضه‌ جدیدترین بسته الحاقی بازی Tom Clancy’s The Division 2 است. این محتوا بازیکنان را به محله‌ بروکلین […]

منبع متن: gamefa