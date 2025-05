نقد و بررسی قسمت هفتم فصل دوم سریال The Last of Us | پایانی بدون پایان

قسمت هفتم فصل دوم سریال The Last of Us با عنوان Convergence بخش‌هایی از داستان را تمام می‌کند اما پایان آن واقعاً یک پایان نیست. در قسمت Convergence که عنوان قسمت پایانی از فصل دوم سریال تحسین شده و موفق The Last of Us محصول شبکه اچ‌بی‌او و اقتباسی از بازی‌ای به همین نام را […] منبع متن: gamefa