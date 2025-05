سقوط ۵۵ درصدی مخاطبان سریال The Last of Us در قسمت پایانی فصل دوم

قسمت پایانی فصل دوم سریال The Last of Us توانست ۳.۷ میلیون بیننده در تمام پلتفرم‌ها جذب کند، که این عدد ۵۵ درصد کمتر از ۸.۲ میلیون بیننده‌ای است که قسمت پایانی فصل اول در سال ۲۰۲۳ داشت. قسمت هفتم و پایانی فصل دوم سریال The Last of Us روز یکشنبه از طریق HBO Max […] منبع متن: gamefa