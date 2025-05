بازی سولزلایک Lies of P آسان‌تر می‌شود

در بازی‌های سبک سولزلایک، گزینه‌های سختی بسیار نادر هستند و بازی‌های شرکت فرام‌سافتور (FromSoftware) نیز چنین گزینه‌هایی ندارند. اگرچه بسیاری از طرفداران این سبک، این موضوع را تحسین می‌کنند و دشواری این بازی‌ها یکی از دلایل محبوبیت آن‌هاست، اما برخی از بازیکنان معتقدند که نبود گزینه‌های سختی می‌تواند باعث شود که بسیاری نتوانند از این سبک بازی لذت ببرند.

اکنون، استودیوی Neowiz، سازنده‌ی Lies of P، اعلام کرده است که در بسته‌ی الحاقی این اثر، گزینه‌هایی برای سختی اضافه خواهد کرد. «ما می‌خواستیم مطمئن شویم که تعداد بیشتری از بازیکنان بتوانند این بازی را تجربه کنند»، این را جی‌وون چوی (Jiwon Choi)، کارگردان بازی، گفته است. همچنین او تایید کرده که این تصمیم براساس بازخورد بازیکنان گرفته شده است:

با ایجاد تغییراتی در روند توسعه و افزودن این گزینه‌های سختی، می‌توانیم تجربه‌ی بازی را به انواع مختلفی از بازیکنان ارائه دهیم. این کار دامنه‌ی مخاطبان را گسترش می‌دهد.

گزینه‌های سختی جدید با نام‌های Butterfly’s Guidance و Awakened Puppet از طریق یک به‌روزرسانی که همزمان با انتشار Lies of P: Overture عرضه می‌شود، به بازی افزوده خواهند شد. سطح سختی پیش‌فرض بازی از این پس با عنوان Legendary Stalker شناخته خواهد شد.

طبق گزارش‌ها دنباله‌ی بازی Lies of P در حال توسعه است و Lies of P: Overture نقش یک میان‌پرده‌ی عالی بین دو قسمت اصلی را ایفا می‌کند. در این محتوای دانلودی، دشمنان جدیدی به بازی اضافه شده‌اند. با این حال سیستم سختی جدید در Lies of P شاید جالب‌ترین ویژگی این بسته باشد؛ سیستمی که پتانسیل جذب مخاطبانی تازه به این سبک محبوب را دارد. همزمان، سطوح دشواری بالاتر در حالت جدید بازی، فرصتی برای بازیکنان فراهم می‌کند تا پیش از عرضه‌ی دنباله‌ی اصلی، مهارت‌های خود را تقویت کنند. در حال حاضر تاریخ انتشار این محتوای دانلودی مشخص نیست اما بازی اصلی برای کنسول‌های نسل هشتم و نهمی پلی‌استیشن، ایکس‌باکس و رایانه‌های شخصی در دسترس است.

