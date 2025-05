تی نیا میلر به جمع بازیگران سریال Vision پیوست

طبق گزارش‌ها، تی نیا میلر برای ایفای نقش Jocasta به جمع بازیگران سریال Vision پیوسته است. تی نیا میلر (بازیگر سریال The Fall of the House of Usher) قرار است نقشی مهم در سریال Vision ایفا کند. منابع معتبری تایید کردند که او یکی از نقش‌های اصلی را در کنار پل بتانی ایفا می‌کند. بتانی […]

منبع متن: gamefa