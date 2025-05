پیشتازی سریال The Last Of Us در جوایز امی ۲۰۲۵

با پخش قسمت پایانی فصل دوم در روز یکشنبه، فهرست نهایی ۳۳ درخواست سریال The Last Of Us برای جوایز امی ۲۰۲۵ اعلام شد. این فهرست شامل نامزدی برای بهترین سریال درام، ۱۰ نامزدی برای بازیگران و ۳ نامزدی برای نویسندگان/کارگردانان است. حداقل یک سوم درخواست‌ها به قسمت دوم از فصل دوم (Through the Valley) […] منبع متن: gamefa