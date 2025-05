هواداران جرج آر.آر. مارتین از تایید پروژه جدید او ناامید شده‌اند

جرج آر.آر. مارتین، نویسنده Game of Thrones با امضای قراردادی برای تولید یک فیلم انیمیشن تازه، بار دیگر طرفداران خود را به مرحله‌ای رسانده که امیدهایشان را برای تکمیل رمان مورد انتظار The Winds of Winter کاملاً از دست بدهند. این نویسنده اخیراً شاهد ثبت نقطه عطف تأسف‌باری برای جلد ششم مجموعه رمان‌های A Song […]

منبع متن: gamefa