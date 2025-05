تریلر جدید Shinobi: Art of Vengeance جزئیاتی از داستان بازی را فاش می‌کند

تریلر جدید منتشر شده از Shinobi: Art of Vengeance، به جزئیات داستان و حوادث بازی اختصاص دارد. بازی اکشن پلتفرمر دو‌بعدی Shinobi: Art of Vengeance به‌ زودی منتشر خواهد شد. این اثر بازیکنان را در نقش یک شینوبی قرار می‌دهد که در پی گرفتن انتقام از نیروهای شیطانی می‌باشد. بازی Shinobi: Art of Vengeance به […]

منبع متن: gamefa