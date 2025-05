۱۰ بازی سولزلایک مستقل برتر

احتمال آن وجود دارد که شما با نمونه‌های شناخته‌شده‌تر آشنایی داشته باشید؛ بازی‌هایی مثل Nioh و Lies of P و Black Myth: Wukong. اما بعضی از تأثیرگذارترین و مبتکرانه‌ترین بازی‌های سولزلایک توسط تیم‌های مستقل کوچک ساخته شده‌اند که سرمایه و نیروی انسانی کافی برای رقابت با همتایان تریپل ای خود را ندارند. در عوض آنها مجبور شدند خلاقیت به خرج دهند و از طریق این خلاقیت موفق شدند کاری را بکنند که تیم هیدتاکا میازاکی بیش از یک دهه در حال انجامش هستند و این ما را به لیست ده بازی برتر سولزلایک می‌رساند.

Eldest Souls

تهیه‌کننده: United Label / سازنده: Fallen Flag Studio

سال انتشار: 2021

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس سری، کامپیوتر

فرمول بازی‌های سولزلایک شامل عناصر متعددی می‌شود از جمله گشت‌وگذار، نبرد مهارت‌محور، روایت مرموز، داستان‌سرایی محیطی، نبردهای باس حماسی و باشکوه و… به‌عنوان یک بازی با ساختار مبارزهٔ پی‌درپی با باس‌ها Eldest Souls بیشتر در مورد آخر تخصص دارد. در این بازی، بازیکن در نقش یک جنگجوی تنها قرار می‌گیرد که در میان تالارهای تو در توی یک دژ الهام‌گرفته از بلادبورن پیشروی کرده و با هیولاهای که به شکل مبتکرانه طراحی شده‌اند مبارزه می‌کند. بازی Eldest Souls قادر است تجربه‌ای را ارائه کند که کمتر بازی‌های دوبعدی موفق به انجامش شده‌اند: یک سیستم مبارزهٔ پویا که مبارزات حس آن را ندارند که فقط دارید دکمه‌های صحیح را در زمان درست فشار می‌دهید حتی اگر این کاری باشد که دارید اغلب اوقات انجام می‌دهید.

Blasphemous

تهیه‌کننده: Team17 / سازنده: The Game Kitchen

سال انتشار: ۲۰۱۹

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ، کامپیوتر، موبایل

حالا که صحبت از دژهای بزرگ بلادبورنی شد، آن دسته از ما که از گشت‌وگذار در منارهای پیچ‌درپیچ و تالارهای وسیع کلیسای شفابخش یارنهام لذت می‌برند بی شک شیفتهٔ جهان بازی Blasphemous خواهند شد. یک مترویدوانیای دوبعدی که در آن جنگجویی نقاب‌دار از وحشت‌های الدریچی پنهان شده در پشت فرقه‌ای الهام‌گرفته از آیین کاتولیک پرده بر می‌دارد. با اینکه کلیسای شفابخش از کلیساهای گوتیک اواخر قرون‌وسطایی در شمال اروپا الهام‌گرفته است، Blasphemous که در سرزمین Cvstodia واقع شده است حال‌وهوای هنر و فرهنگ مذهبی ایتالیا در دورهٔ رنسانس و اسپانیا در زمان تفتیش عقاید مذهبی کلیسا را دارد. طراحی خیره‌کننده شخصیت‌ها و باس‌هایش که در بازی Blasphemous 2 و بسته الحاقی Mea Culpa نیز دیده می‌شوند از لحاظ به نمایش کشیدن جنبه‌های ترسناک و ناراحت‌کنندهٔ تصویرنگاری مسیحی قرن‌ها پیش قابل‌مقایسه با آثار فرام سافتور هستند.

Tunic

تهیه‌کننده: Finji / سازنده: TUNIC Team

سال انتشار: 2022

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری، کامپیوتر، نینتندو سوییچ

یکی از مطمئن‌ترین راه‌های خلق یک بازی سولزلایک تأثیرگذار الهام‌گرفتن نه از فرام سافتور بلکه الهام‌گرفتن از منابع الهام فرام سافتور است. درست مثل میازاکی، خالقان Tunic، یک بازی سه‌بعدی ایزومتریک اکشن ماجراجویی، هواداران بازی‌های اورجینال زلدا هستند خصوصاً آن بازی‌هایی که برانگیزانندهٔ حس کنجکاوی و شگفتی هستند. اجازه ندهید ظاهر پروتاگونیست بازی که یک روباه کارتونی بانمک شمشیر به دست است گولتان بزند. Tunic از نظر طراحی مراحل به‌هم‌پیوسته و از عمد بودن پیچیدگی آنها شباهت‌های زیادی به بازی‌های فرام سافتور دارد. در بازی هیچ نشانه‌ای به‌منظور نشان‌دادن مقصد بعدی وجود ندارد و تمامی دیالوگ‌ها به‌صورت ناخوانا ارائه می‌شود. علاوه بر این مثل سه‌گانهٔ دارک سولز و الدن رینگ، مشخص است که اتفاق بدی برای جهان Tunic افتاده است اما این اتفاق چه بوده است؟

Tails of Iron

تهیه‌کننده: United Label / سازنده: Odd Bug Studio

سال انتشار: 2021

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری، کامپیوتر، نینتندو سوییچ

توصیف Tails of Iron و دنباله‌اش Tails of Iron 2: Whiskers of Winter به‌صورت «بامزه» تا حدی درست است. بله هر دو بازی اکشن نقش‌آفرینی ظاهری دوست‌داشتنی و مشابه کتاب‌های مصور دارند و در آنها موش‌های شوالیه با صدای تیز صحبت می‌کنند اما این بازی‌ها همچنین مملو از خون، خشونت و روایت‌هایی از مرگ و خیانت هستند که انگار از گیم آف ترونی یا ویچر نشئت گرفته‌اند. (برحسب اتفاق این بازی‌ها توسط صداگذار گرالت، داگ کاکِل روایت می‌شوند) با اینکه هر دو بازی قطعاً نقاط اشتراک بیشتری با سبک فانتزی جورج آر. آر مارتین دارند تا فرام سافتور، آنها از نظر محیط‌های بادقت و توجه طراحی‌شده‌شان شبیه بازی‌هایی مثل دارک سولز و الدن رینگ هستند.

Mortal Shell

تهیه‌کننده: PlayStack / سازنده: Cold Symmetry

سال انتشار: 2020

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری، کامپیوتر، نینتندو سوییچ

Mortal Shell یکی از بازی‌های شناخته‌شده‌تر و چشم‌نوازتر سولزلایکی است که در سال‌های اخیر منتشر شده است سیستم تقریباً بی‌پایان شخصی‌سازی فرام سافتور را کنار گذاشته و به سراغ مکانیکی می‌رود که به شما اجازه می‌دهد بدن‌های مختلف (پوسته‌ها) را کنترل کنید که هر یک ساختارهای از پیش تعیین شده خودشان را دارند و به شما اجازه می‌دهند با طیف متنوعی از سبک‌های بازی به مصاف باس‌ها بروید. سوای از طراحی فوق‌العاده دشمنان، Mortal Shell دارای سیستم مبارزه‌ای است که هم چالش‌برانگیز است و هم حماسی، تعادل ظریفی که فرام سافتور از زمان بازی بلادبورن موفق به تکرار آن نشده است.

Sinner: Sacrifice for Redemption

تهیه‌کننده: Neon Doctrine / سازنده: DARK STAR

سال انتشار: 2018

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ، کامپیوتر

یکی دیگر از روش‌های حتمی خلق یک بازی سولزلایک جذاب معرفی یک مکانیک گیم‌پلی جالب است که سیستم پیشروی فرام سافتور را معکوس می‌کند. Sinner: Sacrifice for Redemption این کار را با مجبور کردن بازیکنان به پایین آوردن لولشان در عوض بالابردنش انجام می‌دهد و در نتیجهٔ آن هر مبارزه از مبارزه قبلی دشوارتر می‌شود. این مکانیک برای تکرار دوباره و چندباره بازی فوق‌العاده عالی عمل می‌کند. در عوض اضافه‌کردن مهارت‌های جدید، بازیکنان باید تصمیم بگیرند بدون چه قابلیتی می‌خواهند به سراغ نبرد باس بعدی بروند. ازآنجایی‌که می‌توانید ترتیب مبارزه با باس‌ها را انتخاب کنید شما باید خودتان را با قدرت‌ها و ضعف‌های آنها آشنا کنید تا به پیروزی دست پیدا کنید.

Nine Sols

تهیه‌کننده: RedCandleGames / سازنده: RedCandleGames

سال انتشار: 2024

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری، کامپیوتر، نینتندو سوییچ

بازی‌های دیگر حاضر در این لیست از عناوین ساخته شده توسط فرام سافتور الهام گرفته‌اند اما Nine Sols از این لحاظ یک استثناست. این بازی یک اکشن سکوبازی دوبعدی است که با زیبایی هرچه‌تمام‌تر عناصر سایبر پانکی را با اسطوره‌ها و معنویات آسیای شرقی ترکیب می‌کند و در این زمینه از یک بازی به‌خصوص الهام‌گرفته است: Sekiro: Shadows Die Twice درست مثل سکیرو، مبارزه در Nine Sols بیش از آنکه تهاجمی باشد جنبه تدافعی دارد و بر روی جاخالی‌دادن و بلاک کردن تأکید می‌کند. در نتیجه رویدادهای مبارزه‌ای به جای‌گیری‌های هوشمندانه یا توسل به‌زور خلاصه نمی‌شود. در عوض شما باید بادقت به حرکات دشمن نگاه کنید و به یک ریتم لذت‌بخش از کنش و واکنش دست پیدا کنید.

Unsighted

تهیه‌کننده: HumbleGames / سازنده: Studio Pixel Punk

سال انتشار: 2021

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس سری، کامپیوتر، نینتندو سوییچ

یکی از جنبه‌های کمتر مورد توجه قرار گرفتهٔ فرمول بازی‌های سولزلایک رابطه‌ای است که شما با جهان شخصیت‌ها شکل می‌دهید. مثل بازی افسانه زلدا: نقاب ماجورا که شخصیت‌های غیر قابل بازی منتظر لحظه‌ای هستند که ماه شرور همه کسان و چیزهایی که تمام عمرشان می‌شناختند از بین ببرد شخصیت‌ها در بازی‌های فرام سافتور قربانی یک سرنوشت شوم هستند، چه این سرنوشت تهی‌شدن باشد، چه طاعون هیولایی، چه آفت اژدها و چه آفت سرخ. Unsighted یک بازی مترویدوانیایی است که در جهانی پر از اوتوماتون ها جریان دارد و این کانسپت را به مکانیکی هم در داستان‌سرایی خود و هم گیم‌پلی تبدیل می‌کند. هر شخصیت غیر قابل بازی از جمله تاجران، میزان محدودی آیتم دارند و پس از به‌اتمام‌رسیدن این آیتم‌ها آنها از بازی حذف می‌شوند. در نتیجه شما نه‌تنها باید بازی را به سریع‌ترین شکل ممکن انجام دهید بلکه باید دربارهٔ ترتیب و شیوه پیشروی خودتان تصمیم‌گیری کنید.

Another Crab’s Treasure

تهیه‌کننده: Aggro Crab / سازنده: Aggro Crab

سال انتشار: 2024

پلتفرم‌ها: ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری، کامپیوتر، نینتندو سوییچ

یکی دیگر از عناوین غیرمنتظرهٔ سولزلایک که سروصدا به پا کرد Another Crab’s Treasure بود. یک بازی سه‌بعدی سکوبازی اکشن و ماجراجویی که شما در نقش سخت پوستی باب اسفنجی مانند بازی می‌کنید که به دنبال خانهٔ از دست رفته‌اش (صدف) می‌گردد اما این جستجو رنگ‌وبوی غم‌انگیزی به خود گرفته و به سفری برای کنترل سرنوشت اقیانوس تبدیل می‌شود.برخلاف اکثر بازی‌ها در این ژانر شما فقط یک سلاح اصلی دارید. در عوض شما باید صدف دفاعی خود را شخصی‌سازی کنید. به لطف آلودگی محیطی، بستر اقیانوس پر است از آشغال‌های انسانی قابل پوشیدن مثل در بطری‌ها و لیوان‌ها. هر صدف حملهٔ منحصربه‌فرد و مقاومت محدود دارد و شما مجبور هستید در طی سفر خود با سبک‌های مختلف بازی خودتان را تطبیق دهید.

Exanima

تهیه‌کننده: Bare Mettle Entertainment / سازنده: Bare Mettle Entertainment

سال انتشار: 2015

پلتفرم‌: کامپیوتر

Exanima که هرازچندگاهی از آن به‌عنوان ماحصل ازدواج دارک سولز و Getting Over It یاد می‌شود یک بازی بقا مبتنی بر فیزیک است که همان‌طور که حدس زدید در آن بازیکن در سیاه‌چال‌های تاریک و پر از شیاطین گشت‌وگذار می‌کند. با اینکه این بازی هنوز در حال ساخت است نسخهٔ دسترسی زودهنگام بازی به اندازهٔ یک بازی کاملاً تمام شده سرگرم‌کننده است. افرادی وجود دارند که مشتاقانه سال‌هاست مشغول تجربهٔ این نسخه هستند. Exanima با استفاده از کنترل‌های حساس و دشوار عملاً هر رویارویی با دشمنان را به یک رویداد تنش‌زا و فرسایشی تبدیل می‌کنند. درحالی‌که بازیکن سلاح‌هایش را با همان سطح از ناهماهنگی که در Getting Over It دیده می‌شود تکان می‌دهد به طور ناخواسته اولین تجربیاتتان در Lordran و Drangleic را به یاد می‌آورید و اینکه چقدر در برابر چالش‌های بازی بی‌دفاع و بی‌تجربه به نظر می‌رسیدید.

