فروش بیش از ۲ میلیون نسخه از The Last of Us Part 2 هم‌زمان با پخش فصل دوم سریال

بازی The Last of Us Part 2 در طول پخش فصل دوم سریال، بیش از ۲ میلیون نسخه فروش داشته است. فصل دوم سریال هم عملکردی موفق برای HBO داشت. اقتباس تلویزیونی The Last of Us شبکه HBO، با وجود بازخوردهای دوگانه هواداران، از نظر تجاری فوق‌العاده موفق بوده است. این سریال توانسته جایگاه فرنچایز […] منبع متن: gamefa