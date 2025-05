فیلم‌برداری فصل دوم سریال The Gentlemen آغاز شد

به تازگی اعلام شد که فیلم‌برداری فصل دوم سریال The Gentlemen در انگلستان آغاز شده است. سریال The Gentlemen اسپین‌آفی از فیلم The Gentlemen بود که فصل اول آن در سال ۲۰۲۴ پخش شد و نمرات خوبی را نیز دریافت کرد. این سریال برای فصل دوم نیز تمدید شده و فیلم‌بردای آن آغاز شده است. […]

منبع متن: gamefa