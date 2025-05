کلیپ جدید فیلم How to Train Your Dragon هیکاپ و اژدها را نشان می‌دهد

کلیپ جدیدی از فیلم لایو اکشن How to Train Your Dragon منتشر شده که می‌توانید آن را در ادامه تماشا کنید. در ادامه‌ی ساخت لایو اکشن انیمیشن‌های خاطره‌انگیز، فیلم لایو اکشن انیمیشن How to Train Your Dragon نیز ساخته شده که داستان پسری به اسم هیکاپ را روایت می‌کند. هیکاپ در جزیره‌ای زندگی می‌کند که […] منبع متن: gamefa