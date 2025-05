اولین تیزر از فیلم Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery منتشر شد

تیزر منتشر شده از فیلم Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery، یک کلیسای مرموز را نمایش می‌دهد. نتفلیکس اولین تیزر رسمی فیلم Wake Up Dead Man، سومین قسمت از مجموعه معمایی Knives Out به کارگردانی رایان جانسون را منتشر کرد. از زمان انتشار تصویر جدیدی از شخصیت بنوآ بلانک با بازی دنیل کریگ […]

منبع متن: gamefa