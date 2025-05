ویدیو جدیدی از Mafia: The Old Country منتشر شد + توضیحات توسعه‌دهندگان

در ویدیو جدیدی که از عنوان مورد انتظار Mafia: The Old Country منتشر شد. در این ویدیو علاوه بر صحنه‌های که از بازی مشاهده می‌کنیم، توسعه‌دهندگان هم توضیحاتی در رابطه با این عنوان ارائه می‌کنند. با اعضای کلیدی استودیو Hangar 13 به پشت صحنه روند توسعه Mafia: The Old Country بروید و شاهد ساخت تریلر […]

منبع متن: gamefa