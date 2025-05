ستاره فیلم The Fantastic Four: First Steps: گالاکتوس شرور نیست

رالف اینسون، بازیگر نقش گالاکتوس در فیلم The Fantastic Four: First Steps، اخیراً درباره آنچه که طرفداران می‌توانند از گالاکتوس در این اثر سینمایی انتظار داشته باشند، توضیحاتی ارائه داد. اینسون در گفت‌وگو با مجله امپایر، به چگونگی درک ذهنیتی پرداخت که اساساً یک پست این شخصیت وجود دارد. این رویکرد شامل تصوراتی از نحوه […] منبع متن: gamefa