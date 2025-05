تریلر فیلم The Home با بازی پیت دیویدسون منتشر شد

فیلم The Home اثر ترسناک جدیدی از کارگردان The Purge و با هنرنمایی پیت دیویدسون است. جیمز دِموناکو، خالق و کارگردان مجموعه فیلم‌های The Purge، با فیلم ترسناک جدیدی به نام فیلم The Home تابستان امسال باز می‌گردد. در این فیلم، پیت دیویدسون، کمدین مشهور و عضو پیشین برنامه Saturday Night Live، نقش اصلی را […]

