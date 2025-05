تکنولوژی CGI ناجی چهره کیتلین دیور در فصل دوم The Last of Us شد

کیتلین دیور (بازیگر نقش ابی) فاش کرد در بخشی از سریال The Last of Us تیم تولید مجبور شده بود با استفاده از تکنولوژی CGI تغییراتی روی چهره‌اش ایجاد کند. کیتلین دیور با ایفای نقش ابی در فصل دوم The Last of Us بسیار خوش درخشید. همچنین به نظر می‌رسد او در فصل سوم نقش […] منبع متن: gamefa