داستان فیلم Spider-Man: Brand New Day ارتباطی با Avengers: Doomsday نخواهد داشت

به‌تازگی تایید شده است که Spider-Man: Brand New Day و Avengers: Doomsday ارتباطی با یکدیگر نخواهند داشت. پس از به پایان رسیدن سه‌گانه Home با فیلم Spider-Man: No Way Home در سال ۲۰۲۱ میلادی، Spider-Man: Brand New Day شروع جدیدی برای شخصیت دوست‌داشتنی مرد عنکبوتی خواهد بود. حالا پس شایعات به وجود آمده در رابطه […]

منبع متن: gamefa