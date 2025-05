پیش‌نمایش‌های Hell is Us منتشر شدند

رسانه‌های مختلف پیش‌نمایش‌های خود از بازی Hell is Us، ساخته جدید کارگردان سابق سری Deus Ex، منتشر کردند. در ادامه می‌توانید پیش‌نمایش رسانه IGN و برخی تصاویر جدید منتشر شده از این بازی را مشاهده کنید: بازی Hell is Us در تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۳ شهریور ۱۴۰۴) راهی پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری […]

منبع متن: gamefa