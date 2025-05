گزارش: شخصیت‌های The Eternals در حماسه بعدی دنیای سینمایی مارول حضور دارند

طبق گزارش‌ها، شخصیت‌های The Eternals در حماسه بعدی دنیای سینمایی مارول به تصویر کشیده خواهند شد و طرفداران می‌توانند منتظر حضور دوباره این شخصیت‌ها باشند. طبق گفته‌های الکس پرز از رسانه The Cosmic Circus، شخصیت‌های The Eternals قرار است در حماسه بعدی دنیای سینمایی مارول (MCU) بازگردند. این خبر امیدوار کننده طرفداران این فیلم را […]

منبع متن: gamefa