یکی از بازی‌های انحصاری ایکس باکس برای مدت محدودی رایگان شد

Tell Me Why بازی انحصاری ایکس باکس وان که روی سری ایکس و اس از طریق قابلیت Backward Compatibility قابل اجراست، اکنون به مدت محدود، یا دقیق‌تر تا ۱ ژوئیه (۱۰ تیر)، ۱۰۰% رایگان شده است. پس از دریافت، بازی برای همیشه به کتابخانه عناوین شما اضافه می‌شود. با این وجود، کاربران ایکس باکس وان […]

منبع متن: gamefa