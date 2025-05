آریانا گرانده به فیلم Meet the Parents 4 پیوست

آریانا گرانده به بن استیلر و رابرت دنیرو در فیلم Meet the Parents 4 پیوست. آریانا گرانده پس از بازیگری در فیلم Wicked، به پروژه‌ی بعدی خود یعنی فیلم Meet the Parents 4 پیوسته است. فیلم کمدی Meet the Parents با بازی بن استیلر و رابرت دنیرو در سال ۲۰۰۰ پخش شد و دو دنباله […]

منبع متن: gamefa