بازیگران جدیدی به دنباله Once Upon a Time in Hollywood پیوستند

بازیگران سریال The Crown و فیلم Ocean’s 11 به دنباله Once Upon a Time in Hollywood اضافه شدند. دنباله فیلم سینمایی Once Upon a Time in Hollywood قرار است توسط سرویس آنلاین نتفلیکس تولید شود و حالا نیز دو بازیگر برجسته به فهرست بازیگران آن اضافه شده‌اند. قبل از این نیز حضور برد پیت در […]

منبع متن: gamefa