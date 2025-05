تیزری از دنیل کریگ در فیلم Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery منتشر شد

تیزر منتشر شده از فیلم Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery، دنیل کریگ را در نقش بنویت بلانک نمایش می‌دهد. فیلم Knives Out 3 توسط رایان جانسون در دست ساخت قرار دارد. بنویت بلانک باید راز یک قتل مرموز دیگر را در این فیلم حل کند. طبق گزارش‌ها، این پرونده از همیشه خطرناک‌تر […]

منبع متن: gamefa