نسخه فیزیکی Orcs Must Die! Deathtrap معرفی شد

شرکت‌های Robot Entertainment و Skybound Games نسخه‌های فیزیکی Orcs Must Die! Deathtrap را آخر تابستان برای کنسول‌ها منتشر می‌کنند. طبق اطلاعیه منتشر شده، شرکت Robot Entertainment، مسئول توسعه و انتشار مجموعه محبوب Orcs Must Die، با همکاری Skybound Games، نسخه‌های فیزیکی بازی Orcs Must Die! Deathtrap را برای پلی استیشن ۵ و ایکس باکس سری […]

منبع متن: gamefa