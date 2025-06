تاریخ پخش فصل دوم انیمه My Dress Up Darling مشخص شد

سرویس کرانچی‌رول تاریخ پخش فصل دوم انیمه My Dress Up Darling را اعلام کرده است. انیمه My Dress Up Darling که اقتباسی از مانگایی با همین نام نوشته شینیتچی فوکودا محسوب می‌شود، با پخش در زمستان سال ۲۰۲۲ میلادی به یکی از آثار محبوب دنیای انیمه تبدیل شد. حالا پس از گذشت حدود دو سال […]

منبع متن: gamefa