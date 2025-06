اولین تریلر فیلم Wicked: For Good فردا منتشر خواهد شد

با انتشار ویدیویی اعلام شد که اولین تریلر فیلم Wicked: For Good فردا منتشر خواهد شد. فیلم Wicked: For Good دنباله‌ای بر فیلم Wicked است که سال ۲۰۲۴ اکران شد و تحسین منتقدان را نیز در پی داشت. فیلم Wicked به نوعی پیش‌درآمد داستان The Wizard of Oz است و داستان الفابا را روایت می‌کند. […]

منبع متن: gamefa