نویسنده‌ی To All The Boys نگارش اقتباسی از یک رمان فانتزی محبوب را برعهده دارد

سوفیا آلوارز نویسنده فیلم To All the Boys، قرار است اقتباسی سینمایی از یکی از آثار پرطرفدار فانتزی نوشته یکی از نویسندگان پرفروش فهرست نیویورک تایمز را به نگارش درآورد. آلوارز بیش از همه به خاطر نوشتن فیلم‌نامه اقتباسی فیلم نتفلیکس To All the Boys I’ve Loved Before و همکاری در نگارش دنباله آن یعنی […]

منبع متن: gamefa