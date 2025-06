از ریمستر Final Fantasy Tactics the Ivalice Chronicles با انتشار تریلری رونمایی شد

در جریان رویداد State of Play در بامداد امروز، Square Enix با انتشار تریلری از ریمستر عنوان کلاسیک Final Fantasy Tactics the Ivalice Chronicles رونمایی کرد. شما می‌توانید تریلر رونمایی از ریمستر بازی Final Fantasy Tactics the Ivalice Chronicles را از نشانی‌های زیر تماشا کنید: این عنوان، ریمستری از بازی Final Fantasy Tactics the Ivalice […]

منبع متن: gamefa