با انتشار تریلری از بازی Bloodstained: The Scarlet Engagement رونمایی شد

در جریان رویداد State of Play، با انتشار تریلری از بازی Bloodstained: The Scarlet Engagement رونمایی شد. در ادامه، تریلر بازی Bloodstained: The Scarlet Engagement که ترکیبی از کات‌سین‌ها و گیم‌پلی است را مشاهده می‌کنید: در این بازی که پیش‌درآمدی برای عنوان Bloodstained: Ritual of the Night محسوب می‌شود، بازیکنان در نقش لئو، عضوی از […]

منبع متن: gamefa