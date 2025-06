پوسترهای فیلم 28Years Later بر بازیگران اصلی تمرکز دارند

سونی پیکچرز چهار پوستر تازه از فیلم ترسناک در دست تولید 28Years Later را منتشر کرده که دنباله‌ای بر فیلم پساآخرالزمانی تحسین‌شده دنی بویل در سال ۲۰۰۲ با عنوان 28Days Later به شمار می‌رود. فیلم مورد انتظار 28Years Later قرار است در تاریخ ۲۰ ژوئن ۲۰۲۵ روی پرده سینماها برود. پوسترهای جدید آن، نمایی نزدیک‌تر […]

منبع متن: gamefa