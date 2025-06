معرفی مستند Luis Enrique: You Have No F***** Idea | سفری به درون ذهن مردی که همیشه خودش بود

در جهان فوتبال، که هر حرکت و تصمیمی زیر ذره‌بین رسانه‌ها، هواداران و منتقدان قرار دارد، ایستادگی بر باورها نیاز به جسارتی خارق‌العاده دارد. لوییس انریکه، فوتبالیست موفق و مربی‌ای پرحاشیه، یکی از چهره‌هایی‌ست که در قلب همین فشارها، هویت مستقل و غیرقابل‌پیش‌بینی‌اش را حفظ کرده است. مستند جدید و پر سر و صدای پلتفرم […] منبع متن: gamefa