کارگردان How To Train Your Dragon درباره دلیل ساخت نسخه لایو اکشن آن گفت

دین دبلوا، کارگردان انیمیشنی که در سال ۲۰۱۰ با عنوان How To Train Your Dragon ساخته شد، درباره دلایلی که موجب شد مسئولیت ساخت نسخه‌ لایو اکشن این اثر در استودیو دریم‌ورکز برای سال ۲۰۲۵ را بر عهده بگیرد، توضیحاتی ارائه کرد. این فیلم جدید که قرار است در تاریخ ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد) روانه‌ […] منبع متن: gamefa