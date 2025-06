این بازی که توسط سازندگان خلاق بازی‌های ABZU ،The Pathless و Journey ساخته شده، یک ماجراجویی با محوریت موج‌سواری است که گیم‌پلی‌ای مبتنی بر هاور‌سورد (Hoversword) را ارائه می‌دهد؛ ابزاری که با الهام از اسکیت‌برد و اسنوبرد طراحی شده است. در این بازی شما با هاورسورد باستانی و قدرتمند خود باید راه خود را در میان سرزمین‌هایی که از نظر بصری شگفت‌انگیز هستند، پیدا کنید. از جزر و مدهای عظیم گرفته تا کوچک‌ترین لرزش‌ها، دریای سرشار از شن دنیای بازی با جزئیاتی بی‌نظیر و گرافیکی زیبا طراحی شده است. البته همه چیز به صحراهای شنی ختم نشده و مناظر متنوعی نظیر کوه‌های یخی و بسیاری از محیط‌های پر ازموج دیگر که پر از رمز و راز هستند، سفری شگفت‌انگیز را وعده می‌دهند. در این بازی شما در نقش شخصیتی به نام Wraith قرار می‌گیرید که در نکروپلیس ویران شده زنده شده‌اید تا در جست‌وجوی دریایی باستانی که زیر زمین مدفون شده، سفری را آغاز کنید.

بازیکنان خرابه‌هایی شبیه به پارک اسکیت را در نکروپلیس کشف می‌کنند که پر از رمپ، دیوارهای مختلف و رازهای پنهان است. با کشف اسرار این سرزمین، می‌توانید حیات دریایی جادویی را که پیش‌تر در اینجا زندگی کرده، دوباره زنده کنید. گفتنی است که بازی Sword of the Sea با طراحی هنری منحصربه‌فرد کارگردان خلاقیت استودیو یعنی مت ناوا (Matt Nava) و موسیقی زیبا از آستین وینتوری (Austin Wintory) همراه است. این دو همکاری طولانی‌ مدتی داشته‌اند و آثار مشترک آن‌ها شامل بازی‌های تحسین‌شده‌ای مانند ABZU ،The Pathless و شاهکاری به نام Journey است.

مت ناوا، بنیان‌گذار و کارگردان خلاقیت استودیوی جاینت اسکوئید، می‌گوید:

بازی‌های جاینت اسکوئید به خاطر سبک هنری منحصربه‌فردشان شناخته می‌شوند. Sword of the Sea نیز از این قاعده مستثنا نیست و باور داریم زیباترین اثر ما تا به امروز خواهد بود. گاهی از شدت زیبایی محیط‌ها، ممکن است سرعت بالا را رها کرده و فقط بایستید و مناظر را تماشا کنید. در Sword of the Sea، موج‌سواری در دل طبیعت می‌تواند حسی از آرامش و مراقبه ایجاد کند. به‌عنوان کسی که خودم موج‌سواری و اسنوبرد انجام می‌دهم، آن حس هیجان حرکت و زیبایی طبیعت را با تمام وجود تجربه کرده‌ام، حسی که فقط چنین ورزش‌هایی می‌توانند به شما بدهند. اما فراتر از این‌ها، موج‌سواری تجربه‌ای معنوی است و من امیدوارم بتوانم این حس را در بازی منتقل کنم.

در سطحی عمیق‌تر، داستان روح سرگردان بازی درباره‌ی یافتن آن حس اتصال کامل به طبیعت است؛ چیزی که فقط موج‌سواری واقعی می‌تواند به شما بدهد. وقتی بالاخره Sword of the Sea را تجربه کردید، به رنگ‌های زنده، دنیای پویا و موسیقی سحرآمیز ساخته‌ی آستین وینتوری توجه کنید! امیدواریم این تجربه، آن ترکیب وصف‌ناپذیر از هیجان و آرامش را که موج‌سواری را خاص می‌کند، برای شما هم به ارمغان بیاورد.